З початку року в Україні загинули двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. З початку року в Україні під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Про це УНН повідомили у Департаменті кадрового забезпечення Національної поліції України у відповідь на запит.
“Повідомляємо, що за шість місяців 2019 року під час проходження служби померло 28 поліцейських, з них 2 — працівники Головного управління Національної поліції в Одеській області під час виконання службових обов’язків”, — йдеться у відповіді (станом на кінець липня).
Як повідомляв УНН, у січні 2019 року в ДТП за участі маршрутного автобусу загинули двоє співробітників поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У результаті ДТП за участю авто поліції охорони - загинув чоловік
За пів року 189 людини загинули внаслідок нещасних випадків на виробництві