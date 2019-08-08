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З початку року в Україні загинули двоє поліцейських

З початку року в Україні загинули двоє поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. З початку року в Україні під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Про це УНН повідомили у Департаменті кадрового забезпечення Національної поліції України у відповідь на запит.

“Повідомляємо, що за шість місяців 2019 року під час проходження служби померло 28 поліцейських, з них 2 — працівники Головного управління Національної поліції в Одеській області під час виконання службових обов’язків”, — йдеться у відповіді (станом на кінець липня).

Як повідомляв УНН, у січні 2019 року в ДТП за участі маршрутного автобусу загинули двоє співробітників поліції.

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