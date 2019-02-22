С начала года в Вооруженных силах зафиксировали два случая "дедовщины"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. С начала этого года в Вооруженных силах Украины было зафиксировано 2 нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В Вооруженных силах Украины с начала 2019 года учтено 2 случая нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности", - говорится в сообщении.
В соответствии с приказом Министерства обороны Украины от 21 ноября 2017 года "Об утверждении Порядка проведения служебного расследования в ВСУ" по каждому указанному факту в воинских частях назначены служебные расследования. По результатам их проведения будут приняты соответствующие решения по устранению указанных причин и условий, а в случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
К слову, неуставные взаимоотношения между военнослужащими - это нравственные или физические издевательства отдельных военнослужащих или группы лиц, мотивы которых, как правило, не являются личными, они связаны с выполнением обязанностей военной службы. Такие издевательства обычно направлены на военнослужащих первого года службы. Иными словами неуставные отношения еще называют "дедовщиной".
Как сообщал УНН, в 2018 году в Вооруженных силах Украины было зафиксировано 26 нарушений уставных взаимоотношений между военнослужащими.