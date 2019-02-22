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З початку року у Збройних силах зафіксували два випадки "дідівщини"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. З початку цього року в Збройних силах України було зафіксовано 2 порушення статутних взаємовідносин між військовослужбовцями. Про це повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит журналіста УНН.

“У Збройних Cилах України з початку 2019 року обліковано 2 випадки порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності взаємовідносин підлеглості”, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 21 листопада 2017 р. “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування у ЗСУ” по кожному зазначеному факту у військових частинах призначені службові розслідування. За результатами їх проведення будуть прийняті відповідні рішення щодо усунення зазначених причин та умов, а в разі встановлення вини посадових осіб їх буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

До слова, нестатутні взаємовідносини між військовослужбовцями – це моральні або фізичні знущання окремих військовослужбовців чи групи осіб, мотиви яких, як правило, не є особистими, вони пов'язані з виконанням обов'язків військової служби. Такі знущання зазвичай спрямовані на військовослужбовців першого року служби. Іншими словами нестатутні відносини ще називають "дідівщиною".

Як повідомляв УНН, у 2018 році у Збройних силах України було зафіксовано 26 порушень статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

Українські Національні Новини

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