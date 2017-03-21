С начала года в Киеве демонтировали более полусотни нелегальных газовых заправок

Также в прокуратуре добавили, что по фактам незаконной деятельности 7 объектов АГЗС в суд направлено 6 обвинительных актов.

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"По результатам предварительного расследования в суд направлено 6 обвинительных актов по факту незаконной деятельности 7 объектов АГЗС. Кроме того, еще одному лицу сообщено о подозрении в совершении аналогичного преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, в течение прошлого года потребление сжиженного газа в Украине выросло на треть.

При этом, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.