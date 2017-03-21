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З початку року у Києві демонтували понад півсотні нелегальних газових заправок

З початку року у Києві демонтували понад півсотні нелегальних газових заправок

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Загалом, з початку року у Києві демонтували 53 незаконні газові заправки, а також вилучили понад 124 тисячі літрів газу вартістю близько 1,2 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у прокуратурі м. Києва.

Також у прокуратру додали, що за фактами незаконної дільності 7 об’єктів АГЗС до суду скеровано 6 обвинувальних актів.

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"За результатами досудового розслідування до суду скеровано 6 обвинувальних актів за фактом незаконної діяльності 7 об’єктів АГЗС. Крім того, ще одній особі повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, протягом минулого року споживання скрапленого газу в Україні зросло на третину

При цьому, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн

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