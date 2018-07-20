С начала суток боевики из стрелкового оружия 8 раз обстреляли украинских военных

"В течение текущих суток, с 7 утра до 18 часов вечера российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.



Как отмечается, оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка.



Наряду с этим, противник прицельно обстрелял защитников Павлополя противотанковыми управляемыми ракетами, а в районе Красногоровки работал вражеский снайпер.



Напомним, за минувшие сутки боевики 18 раз осуществили обстрелы украинских позиций.



