С начала суток боевики из стрелкового оружия 8 раз обстреляли украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия 8 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, обошлось без потерь. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток, с 7 утра до 18 часов вечера российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оккупанты открывали огонь преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Павлополь и Талаковка.
Наряду с этим, противник прицельно обстрелял защитников Павлополя противотанковыми управляемыми ракетами, а в районе Красногоровки работал вражеский снайпер.
Напомним, за минувшие сутки боевики 18 раз осуществили обстрелы украинских позиций.