З початку доби бойовики зі стрілецької зброї 8 разів обстріляли українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики зі стрілецької зброї 8 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, обійшлося без втрат. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню… Втрат серед захисників України немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, окупанти відкривали вогонь переважно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Павлопіль та Талаківка.
Поряд із цим, противник прицільно обстріляв захисників Павлополя протитанковими керованими ракетами, а у районі Красногорівки працював ворожий снайпер.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 18 разів здійснили обстріли українських позицій.