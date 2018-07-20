З початку доби бойовики зі стрілецької зброї 8 разів обстріляли українських військових

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню… Втрат серед захисників України немає", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, окупанти відкривали вогонь переважно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Павлопіль та Талаківка.



Поряд із цим, противник прицільно обстріляв захисників Павлополя протитанковими керованими ракетами, а у районі Красногорівки працював ворожий снайпер.



Нагадаємо, минулої доби бойовики 18 разів здійснили обстріли українських позицій.



