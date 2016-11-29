С начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

"Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно, но уже на утро российско-оккупационный контингент начал обстрелы Авдеевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов. Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем обстреливали Опытное и Каменку... В общем по состоянию на 18:00, состоялись 22 обстрела", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако пятеро военнослужащих получили ранения.