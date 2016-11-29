З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Ніч в зоні проведення АТО пройшла спокійно, але вже на ранок російсько-окупаційний контингент розпочав обстріли Авдіївки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів. Пізніше, знову ж на Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем обстрілювали Опитне та Кам’янку… Загалом, станом на 18 годину, відбулося 22 обстріли", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, проте п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.