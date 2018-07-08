Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде вывели первых школьников

Отмечается, что из пещеры вывели двух из 13 человек.

Кроме того, по информации издания The Associated Press, через несколько часов после начала спасательной операции, две машины скорой помощи оставили пещеру в Таиланде.

Напомним, 8 июля спасатели начали операцию по эвакуации школьников из футбольной команды, а также их тренера, которые находились внутри пещеры Кхао Луанг более двух недель.

Как сообщал УНН, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.