З печери Кхао Луанг в Таїланді вивели перших школярів

Зазначається, що з печери вивели двох з 13 осіб.

Крім того, за інформацією видання The Associated Press, через кілька годин після початку рятувальної операції, дві машини швидкої допомоги залишили печеру в Таїланді.

Нагадаємо, 8 липня рятувальники почали операцію з евакуації школярів зі футбольної команди, а також їх тренера, які перебували усередині печери Кхао Луанг більше двох тижнів.

Як повідомляв УНН, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв’язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років ііх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організували операцію з порятунку застряглих у печері людей.