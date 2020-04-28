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Из Майами в "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс с украинцами

Из Майами в "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс с украинцами

Киев  •  УНН

 • 25252 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером понедельника прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры.

После приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками провели температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

И хотя все пассажиры этого рейса настраивались на обязательную обсервацию, по прилету в Украину у них появился выбор. Правительство Украины внесло изменения в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа. Теперь желающие на две недели изолироваться дома имеют такую возможность при условии регистрации в приложении "Действуй дома".

Пассажирам рейса из Майами, которые оказали предпочтение не обсервации, а самоизоляции с использованием приложения, представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации.

По словам ГПСУ, в общем "Действуй дома" на свои гаджеты установили почти две сотни пассажиров этого самолета. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение.

Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальных лиц, прибывших из США, направили на обсервацию.

Напомним, Криклий опубликовал перечень спецрейсов для эвакуации украинцев.

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