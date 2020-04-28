Из Майами в "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс с украинцами

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером понедельника прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.