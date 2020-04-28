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З Маямі до "Борисполя" прибув евакуаційний рейс з українцями

З Маямі до "Борисполя" прибув евакуаційний рейс з українцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Літаком "Маямі-Київ" із США до аеропорту "Бориспіль" ввечері понеділка прибули 259 пасажирів, з яких майже половина – українські учні, які потрапили за океан за американською освітньою програмою FLEX. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Евакуаційний рейс зі Сполучених Штатів Америки був спеціально організований Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури.

Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом з прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було.

І хоча усі пасажири цього рейсу налаштовувалися на обов’язкову обсервацію, по прильоту в Україну у них з’явився вибір. Уряд України вніс зміни щодо порядку проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер охочі на два тижні ізолюватися вдома мають таку можливість за умови реєстрації в додатку "Дій вдома".

Пасажирам рейсу з Маямі, які надали перевагу не обсервації, а самоізоляції з використанням додатку, представники Мінінфраструктури надали допомогу в реєстрації.

За словами ДПСУ, загалом "Дій вдома" на свої гаджети встановили майже дві сотні пасажирів цього літака. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення цими особами інформації у додаток.

Згодом ці пасажири відправилися на самоізоляцію за вказаною адресою. Решту осіб, які прибули зі США, направили на обсервацію.

Нагадаємо, Криклій опублікував перелік спецрейсів для евакуації українців.

Українські Національні Новини

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