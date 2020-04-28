З Маямі до "Борисполя" прибув евакуаційний рейс з українцями

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Літаком "Маямі-Київ" із США до аеропорту "Бориспіль" ввечері понеділка прибули 259 пасажирів, з яких майже половина – українські учні, які потрапили за океан за американською освітньою програмою FLEX. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.