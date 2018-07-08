С Левком Лукьяненко попрощаются в понедельник

"Наконец жена Левка Надя приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно попрощаться в его доме, в с.Хотив. Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12:30 до 13:30. Похоронят на Байковом", - сообщил Яворивский.

Писатель добавил, что прощание в Хотове в понедельник начнется в 14:00.

Напомним, 7 июля ушел из жизни 89-летний украинский диссидент Левко Лукьяненко.