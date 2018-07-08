З Левком Лук’яненком попрощаються у понеділок

“Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрощатися в його будинку, в с.Хотові. У вівторок з 10 по 12-у в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому”, — повідомив Яворівський.

Письменник додав, що прощання в Хотові у понеділок розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, 7 липня пішов з життя 89-річний український дисидент Левко Лук’яненко.