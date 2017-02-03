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С интервалами в 20 минут обстрелы ВСУ в районе Авдеевки до сих пор продолжаются - штаб АТО

Киев • УНН

 • 6994 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск в районе Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

С интервалами в 20 минут обстрелы ВСУ в районе Авдеевки до сих пор продолжаются - штаб АТО

Отмечают, что в течение всего дня враг неоднократно применял оружие, запрещенное минскими договоренностями.

"Днем противник стрелял из танков, минометов 120 и 82 миллиметра и артиллерии калибром 152 миллиметра провоцируя огонь", - говорится в сообщении.

"С интервалами около двадцати минут обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки продолжаются до сих пор", - добавили в штабе АТО.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе прорыва ЛЭП под Авдеевка.

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