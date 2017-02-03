З інтервалами у 20 хвилин обстріли ЗСУ в районі Авдіївки досі тривають - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військ в районі Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Зазначають, що протягом усього дня ворог неодноразово застосовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
“Вдень противник стріляв із танків, мінометів 120 та 82 міліметри та артилерії калібром 152 міліметри провокуючи вогонь у відповідь,” — йдеться в повідомленні.
“З інтервалами близько двадцяти хвилин обстріли українських позицій в районі Авдіївки тривають і досі,” — додали у штабі АТО.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.