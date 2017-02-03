Из Авдеевки эвакуированы уже более 100 детей - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из Авдеевки, которая страдает от вражеских обстрелов, эвакуированы уже 213 человек, из них - 109 дети. Об этом в комментарии УНН сообщила спикер ГУ ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.
"По состоянию на сегодня были вывезены 25 человек, из них 14 дети. В общем вывезено 213 человек, из них - 109 дети. Относительно массовой эвакуации еще не решен вопрос", - отметила она.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, кроме того, погибли два мирных жителя.
В районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.