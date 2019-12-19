С 2020 года в Офисе Генпрокурора заработает отдел противодействия насилию в отношении детей

"В Офисе Генерального прокурора с нового года заработает специальный отдел противодействия насилию в отношении детей. Это подразделение будет защищать права несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, и детей, которые являются свидетелями или потерпевшими в других уголовных процессах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый год жертвами таких преступлений становятся более 6 тыс детей. И значительная часть из них страдает от насилия от близких людей - родителей. Именно насилие в семье является самой распространенной категорией преступлений в этом направлении. В течение 2019 года их число достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.

"Раньше внимание уделялось несовершеннолетним, которые сами совершили преступления. Но мы видим серьезный пласт работы, касающейся правонарушений, где они являются жертвами, ведь дети - наиболее уязвимые члены общества, поэтому мы и решили выделить следующие категории преступлений из общих производств. И, уверен, результатом будет более качественное следствие и его завершение в разумные сроки, а не как сегодня, когда такие дела расследуются годами", - сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Перед ювенальными прокурорами нового подразделения также будет стоять задача налаживания психологической работы с жертвами насилия.

"Как показывает практика, пострадавшие несовершеннолетние без надлежащей психологической реабилитации, как правило, могут копировать агрессивное поведение в будущем. Поэтому в приоритете - внедрение международных стандартов работы с жертвами, в том числе и превенция с семьями, реализация совместных с правоохранительными и другими уполномоченными государственными органами программ реабилитации", - утверждают в Генпрокуратуре.

В регионах указанные функции будут выполнять структурные подразделения защиты прав детей и противодействия насилию областных прокуратур и специально уполномоченные прокуроры на местах.

Напомним, за 9 месяцев текущего года в результате домашнего насилия погибли 305 детей.