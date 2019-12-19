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З 2020 року в Офісі Генпрокурора запрацює відділ протидії насильству щодо дітей

З 2020 року в Офісі Генпрокурора запрацює відділ протидії насильству щодо дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Офісі Генерального прокурора з нового року запрацює спеціальний відділ протидії насильству щодо дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"В Офісі Генерального прокурора з нового року запрацює спеціальний відділ протидії насильству щодо дітей. Цей підрозділ захищатиме права неповнолітніх, які стали жертвами насильства, та дітей, які є свідками або потерпілими в інших кримінальних провадженнях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен рік жертвами таких злочинів стають понад 6 тис дітей. І значна частина з них потерпає від насильства від найближчих людей – своїх батьків. Саме насильство в сім’ї є найрозповсюдженішою категорією злочинів на цьому напрямі. Протягом 2019 року їхня кількість сягнула 154. Крім цього, левову частку займає сексуальне насильство – скоєно 67 злочинів, що на 30% більше, ніж торік, та вбивства – 65 злочинів.

"Раніше увага приділялась неповнолітнім, які самі скоїли злочини. Але ми бачимо серйозний пласт роботи, що стосується правопорушень, де вони є жертвами, адже діти – найуразливіші члени суспільства, тому ми й вирішили виокремити такі категорії злочинів із загальних проваджень. І, впевнений, результатом буде більш якісне слідство та його завершення в розумні строки, а не як сьогодні, коли такі справи розслідуються роками", - повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Перед ювенальними прокурорами нового підрозділу також стоятиме завдання налагодження психологічної роботи з жертвами насильства.

"Як свідчить практика, постраждалі неповнолітні без належної психологічної реабілітації, як правило, можуть копіювати агресивну поведінку в майбутньому. Тому в пріоритеті – впровадження міжнародних стандартів роботи з жертвами, в тому числі і превенція з родинами, реалізація спільних з правоохоронними та іншими уповноваженими державними органами програм реабілітації", - стверджують у Генпрокуратурі.

У регіонах зазначені функції виконуватимуть структурні підрозділи захисту прав дітей та протидії насильству обласних прокуратур та спеціально уповноважені прокурори на місцях.

Нагадаємо, за 9 місяців поточного року внаслідок домашнього насильства загинули 305 дітей.

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