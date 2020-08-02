"Ювентус" потерпел второе поражение подряд в конце розыгрыша Серии А

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08:58 • 10543 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114885 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119415 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117923 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102903 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Футболисты римской "Ромы" одержали победу над туринским грандом "Ювентусом" в заключительном матче чемпионата Италии, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Гонсало Игуаин вывел действующих чемпионов Италии вперед уже на 5-й минуте противостояния, отметившись по передаче Рабйо. В дальнейшем мячи влетали в сетку “Ювентуса”. Дубль оформил Диего Перотти, а также забил бывший футболист “Днепра” Никола Калинич.

Итак, победа подопечных Паулу Фонсеки — 3:1.

Добавим, что по итогам чемпионата “Ювентус”, набрав 83 очка, занял первое место несмотря на второе подряд поражение в соревнованиях. “Рома”, имея в активе 70 очков, расположилась на пятом месте в турнирной таблице Серии А — выступит в Лиге Европы.

Украинские Национальные Новости

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