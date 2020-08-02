"Ювентус" потерпел второе поражение подряд в конце розыгрыша Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Футболисты римской "Ромы" одержали победу над туринским грандом "Ювентусом" в заключительном матче чемпионата Италии, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Гонсало Игуаин вывел действующих чемпионов Италии вперед уже на 5-й минуте противостояния, отметившись по передаче Рабйо. В дальнейшем мячи влетали в сетку “Ювентуса”. Дубль оформил Диего Перотти, а также забил бывший футболист “Днепра” Никола Калинич.
Итак, победа подопечных Паулу Фонсеки — 3:1.
Добавим, что по итогам чемпионата “Ювентус”, набрав 83 очка, занял первое место несмотря на второе подряд поражение в соревнованиях. “Рома”, имея в активе 70 очков, расположилась на пятом месте в турнирной таблице Серии А — выступит в Лиге Европы.