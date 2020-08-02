"Ювентус" зазнав другої поразки поспіль наприкінці розіграшу Серії А

Гонсало Ігуаїн вивів чинних чемпіонів Італії вперед вже на 5-й хвилині протистояння, відзначившись з передачі Рабьо. Надалі м’ячі влітали в сітку “Ювентуса”. Дубль оформив Дієго Перотті, а також забив колишній футболіст “Дніпра” Нікола Калініч.

Отже, перемога підопічних Паулу Фонсеки — 3:1.

Додамо, що за підсумками чемпіонату “Ювентус”, набравши 83 очка, посів перше місце попри другу поспіль поразку у змаганнях. “Рома”, маючи в активі 70 очок, розташувалася на п’ятому місці в турнірній таблиці Серії А — виступить у Лізі Європи.