"Ювентус" в меньшинстве потерпел разгромное поражение от "Реала"

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. На “Ювентус Стэдиум” в Турине местный “Ювентус” провел первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского “Реала”, передает УНН.

Уже в дебюте встречи действующие обладатели турнира открыли счет. Проникающая передача на левом фланге от Марсело нашла Иско, то в свою очередь прострелил на ближнюю штангу, где первым на опережение сыграл Криштиану Роналду — 0:1.

“Старая синьора” имела момент чтобы восстановить паритет в игре — Игуаин нанес удар слета в одно касание, но эффектный сейв сделал Навас. Впоследствии уже удар Тони Крооса обернулся попаданием мяча в перекладину.

Во втором тайме один из самых эффектных голов в нынешнем сезоне ЛЧ оформил Роналду. Португалец удвоил счет ударом через себя. В середине тайма после удаления поле покинул нападающий тувинцев Дибала после чего “Реал” установил окончательные цифры на табло — 0:3. Отличился Марсело.

Примечательно, что в активе Роналду уже 22 гола в четвертьфиналах Лиги чемпионов.

Заметим, что ответный матч пройдет 11 апреля в Мадриде.

 

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