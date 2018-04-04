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"Ювентус" у меншості зазнав розгромної поразки від "Реалу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. На “Ювентус Стедіум” в Турині місцевий “Ювентус” провів перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського “Реалу”, передає УНН.

Вже у дебюті зустрічі чинні володарі турніру відкрили рахунок. Проникаюча передача на лівому фланзі від Марсело знайшла Іско, той в свою чергу прострілив на ближню стійку, де першим на випередження зіграв Кріштіану Роналду — 0:1.

“Стара синьйора” мала момент аби відновити паритет у грі — Ігуаїн завдав удар зльоту в один дотик, але ефектний сейв зробив Навас. Згодом вже удар Тоні Крооса обернувся потраплянням м’яча у поперечину.

У другому таймі один із найефектніших голів у нинішньому сезоні ЛЧ оформив Роналду. Португалець подвоїв рахунок ударом через себе. В середині тайму через вилучення поле покинув нападник тувинців Дібала після чого “Реал” встановив остаточні цифри на табло — 0:3. Відзначився Марсело.

Примітно, що в активі Роналду вже 22 голи в чвертьфіналах Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що матч-відповідь пройде 11-го квітня у Мадриді.

 

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