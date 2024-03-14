Юсов: в белгородской и курской областях ведутся активные боевые действия

На территории курской и белгородской области рф, куда вошли легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Сибирский батальон", ведутся активные боевые действия. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии для "Суспільне", пишет УНН.

По нашим данным, на курщине и белгородщине ведутся активные боевые действия - сказал Юсов.

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Ранее в РДК сообщили, что им удалось продвинулся на несколько десятков километров вглубь территории рф, а также взять в плен российских военных.

Неспокойно на территории курской и белгородской области рф со вчерашнего дня, с 13 марта, когда российские добровольческие отряды сообщили, что пересекли границу с рф.