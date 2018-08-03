Юниорская сборная Украины уступила Хорватии в игре ЧЕ по баскетболу

Дальнюю попытку с заступом реализовал Клевзунчик на старте баталии и открыл тем самым счет, однако “шашечные” оторвались 18:11. Удачная концовка первого отрезка позволила подопечным Дмитрия Маркова выровнять положение (18:18).

Следующий отрезок хорваты начали с двух дальних попаданий, но наши игроки тоже не отставали. 35:36 в пользу соперника после половины. Вторую часть противостояния Хорватия начала с рывка и понемногу наращивала преимущество, как следствие 62:85.

Добавим, что поражение еще существеннее осложнило положение сборной Украины в борьбе за сохранение места в дивизионе А. Чтобы добиться этого теперь необходимо выигрывать два следующих матча. Первый из них украинцы сыграют 4 августа против Греции.