Юніорська збірна України поступилася Хорватії у грі ЧЄ з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Збірна України з баскетболу серед гравців віком до 18 років взяла участь у грі з Хорватією при розподілі місць з 9 по 16 на чемпіонаті Європи з баскетболу U-18, передає кореспондент УНН.
Дальню спробу з заступом реалізував Клевзунчик на старті баталії і відкрив тим самим рахунок, однак “шашкові” відірвалися 18:11. Вдала кінцівка першого відрізку дозволила підопічним Дмитра Маркова вирівняти становище (18:18).
Наступний відрізок хорвати почали з двох дальніх влучань, але наші гравці теж не відставали. 35:36 на користь суперника після половини. Другу частину протистояння Хорватія почала з ривку і потрохи нарощувала перевагу, як наслідок 62:85.
Додамо, що поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А. Аби добитися цього тепер необхідно вигравати два наступні матчі. Перший з них українці зіграють 4 серпня проти Греції.