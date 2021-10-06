"Укрзализныця" закупила запчасти для туалетов в вагонах на 27,51 миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. “Укрзализныця” заключила соглашение с ООО “Компания АМБ” на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Prozorro.
Детали
В частности, по данным сервиса, сиденья с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9456 грн. А кнопка смыва — 6790 грн.
Также, в данных можно увидеть, что Укрзализныця приобрела 41 унитазный блок общей стоимостью более 10,5 млн грн. Каждый такой блок стоит около 260 тысяч гривен.
Напомним
К слову, ранее народный депутат от “Слуги народа” Юлия Гришина заявила, что часть вагонов “Укрзализныци” курсирует без кондиционеров в аномальную жару по банальным причинам — не заправленная охлаждающая жидкость.
Она вместе с коллегами из ВСК побывала в пассажирском депо в Харькове и выяснила, почему не работают кондиционеры там, где они есть и почему людей заставляют садиться в раскаленные, а не прохлажденные вагоны.