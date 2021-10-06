"Укрзалізниця" закупила запчастини для туалетів у вагонах на 27,51 мільйонів гривень

Деталі

Зокрема, за даними сервісу, сидіння з кришкою від німецького виробника Evac коштує 9 456 грн. А кнопка змиву — 6 790 грн.

Також, у даних можна побачити, що Укрзалізниця придбала 41 унітазний блок загальною вартістю понад 10,5 млн грн. Кожен такий блок коштує близько 260 тисяч гривень.

Нагадаємо

До слова, раніше народний депутат від “Слуги народу” Юлія Гришина заявила, що частина вагонів “Укрзалізниці” курсує без кондиціонерів в аномальну спеку з банальних причин — не заправлена охолоджуюча рідина.

Вона разом з колегами з ТСК побувала в пасажирському депо в Харкові і з’ясувала, чому не працюють кондиціонери там, де вони є та чому людей змушують сідати у розпечені, а не прохолодні вагони.