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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31074 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95206 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121460 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167820 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152864 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140697 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Юлия Тимошенко нашла национальную идею Украины

Юлия Тимошенко нашла национальную идею Украины

Киев  •  УНН

 • 6309 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня национальная идея Украины состоит в создании таких условий, при которых Украинской было бы хорошо работать в своем родном государстве, при которых людям хотелось бы жить здесь, а не бежать в других более развитых стран. Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей личной странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .

Она отметила, что, по свежей статистике, украинские заробитчане в течение года перечислили в страну 5000000000 евро.

"И это как раз та сила, которая и держит национальную экономику на плаву. Это - простые люди, которые пытаются выжить, вопреки "реформам" и реально заботятся о своих семьях и свою страну ", - написала лидер" Батькивщины ".

"Правительство и власть как бы ехали за границу" на заработки "... Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда "золотые медали", - иронизирует Тимошенко.

Руководитель фракции также напомнила, что гривна в конце июля - начале августа пробила психологическую отметку - 27 гривен за один доллар США.

"В правительстве и Нацбанке такие колебания бодро объяснили. "Это - нормально", - говорят. "Это потому что компании перечисляли дивиденды за границу, а нерезиденты вышли из ОВГЗ" ... Ага, ясно ... Раньше так же уверенно объясняли задержку с выплатами пенсий по всей стране. Какие там "разрывы" в платежах возникли. Это также - в "пределах нормы", - отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, наша власть вообще может объяснить что угодно чем угодно.

"Плохие дороги - особенностями ландшафта и локальными сдвигами почв, задержки с выплатами пенсий -" разрывами ", коррупцию - несовершенством законодательства, инфляцию - летней жарой или дождями ... Единственное, чего она прояснит никак не в состоянии, - почему же власти живется все лучше и лучше, а людям - все хуже и хуже. Почему по телевизору - все хорошо, а в холодильниках - не очень ... Почему есть "144 реформы", но - никакого результата ", - подытожила она.

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