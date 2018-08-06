Юлия Тимошенко нашла национальную идею Украины

Она отметила, что, по свежей статистике, украинские заробитчане в течение года перечислили в страну 5000000000 евро.

"И это как раз та сила, которая и держит национальную экономику на плаву. Это - простые люди, которые пытаются выжить, вопреки "реформам" и реально заботятся о своих семьях и свою страну ", - написала лидер" Батькивщины ".

"Правительство и власть как бы ехали за границу" на заработки "... Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда "золотые медали", - иронизирует Тимошенко.

Руководитель фракции также напомнила, что гривна в конце июля - начале августа пробила психологическую отметку - 27 гривен за один доллар США.

"В правительстве и Нацбанке такие колебания бодро объяснили. "Это - нормально", - говорят. "Это потому что компании перечисляли дивиденды за границу, а нерезиденты вышли из ОВГЗ" ... Ага, ясно ... Раньше так же уверенно объясняли задержку с выплатами пенсий по всей стране. Какие там "разрывы" в платежах возникли. Это также - в "пределах нормы", - отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, наша власть вообще может объяснить что угодно чем угодно.

"Плохие дороги - особенностями ландшафта и локальными сдвигами почв, задержки с выплатами пенсий -" разрывами ", коррупцию - несовершенством законодательства, инфляцию - летней жарой или дождями ... Единственное, чего она прояснит никак не в состоянии, - почему же власти живется все лучше и лучше, а людям - все хуже и хуже. Почему по телевизору - все хорошо, а в холодильниках - не очень ... Почему есть "144 реформы", но - никакого результата ", - подытожила она.