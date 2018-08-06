Юлія Тимошенко знайшла національну ідею України

ukru
Ексклюзив
17:08 • 34457 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 63987 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 73157 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 99277 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 82806 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 111517 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 154174 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 188578 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 283671 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167003 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
86 %
751 мм
Популярнi новини
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 125430 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 109805 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 99362 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 90295 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 37332 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 99289 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 152485 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 283674 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 215102 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 242241 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 19148 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 35147 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 36238 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 48715 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 63604 перегляди
Актуальне
Юлія Тимошенко знайшла національну ідею України

Юлія Тимошенко знайшла національну ідею України

Київ • УНН

 • 6310 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні національна ідея України полягає у створенні таких умов, за яких українцям було б добре працювати у своїй рідній державі, за яких людям хотілося б жити тут, а не втікати до інших більш розвинених країн. Про це Юлія Тимошенко заявила на своїй особистій сторінці у Facebook, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

Вона зауважила, що, за свіжою статистикою, українські заробітчани впродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро.

“І це якраз та сила, що й тримає національну економіку на плаву. Це — прості люди, які намагаються вижити, всупереч „реформам“ і реально дбають про свої родини та свою країну”, — написала лідер “Батьківщини”.

“Уряд і влада хай би їхали за кордон “на заробітки”... Якраз днями бачила новину, що у Польщі пройшов фестиваль мильних бульбашок. Це якраз українська урядова специфіка. Гадаю, наша влада привезла б звідти “золоті медалі”, — іронізує Тимошенко.

Керівник фракції також нагадала, що гривня наприкінці липня — на початку серпня пробила психологічну позначку — 27 гривень за один долар США.

“В уряді та Нацбанку такі коливання бадьоро пояснили. “То — нормально”, — кажуть. “Це тому що компанії перераховували дивіденди за кордон, а нерезиденти вийшли з ОВДП”... Ага, ясно... Раніше так само впевнено пояснювали затримку з виплатами пенсій по всій країні. Якісь там “розриви” в платежах виникли. Це також — у “межах норми”, — зазначила Юлія Тимошенко.

За її словами, наша влада взагалі може пояснити що завгодно чим завгодно.

“Погані дороги — особливостями ландшафту та локальними зсувами ґрунтів, затримку з виплатами пенсій — „розривами“, корупцію — недосконалістю законодавства, інфляцію — літньою спекою чи дощами... Єдине, чого вона прояснить ніяк не в змозі, — чому самій владі живеться дедалі краще й краще, а людям — дедалі гірше й гірше. Чому по телевізору — все добре, а у холодильниках — не дуже... Чому є „144 реформи“, але — жодного результату”, — підсумувала вона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.75
Brent
$72.24
Bitcoin
$87,919.30
S&P 500
$5,764.10
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.50
Ethereum
$2,076.21