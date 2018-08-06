Юлія Тимошенко знайшла національну ідею України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні національна ідея України полягає у створенні таких умов, за яких українцям було б добре працювати у своїй рідній державі, за яких людям хотілося б жити тут, а не втікати до інших більш розвинених країн. Про це Юлія Тимошенко заявила на своїй особистій сторінці у Facebook, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.
Вона зауважила, що, за свіжою статистикою, українські заробітчани впродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро.
“І це якраз та сила, що й тримає національну економіку на плаву. Це — прості люди, які намагаються вижити, всупереч „реформам“ і реально дбають про свої родини та свою країну”, — написала лідер “Батьківщини”.
“Уряд і влада хай би їхали за кордон “на заробітки”... Якраз днями бачила новину, що у Польщі пройшов фестиваль мильних бульбашок. Це якраз українська урядова специфіка. Гадаю, наша влада привезла б звідти “золоті медалі”, — іронізує Тимошенко.
Керівник фракції також нагадала, що гривня наприкінці липня — на початку серпня пробила психологічну позначку — 27 гривень за один долар США.
“В уряді та Нацбанку такі коливання бадьоро пояснили. “То — нормально”, — кажуть. “Це тому що компанії перераховували дивіденди за кордон, а нерезиденти вийшли з ОВДП”... Ага, ясно... Раніше так само впевнено пояснювали затримку з виплатами пенсій по всій країні. Якісь там “розриви” в платежах виникли. Це також — у “межах норми”, — зазначила Юлія Тимошенко.
За її словами, наша влада взагалі може пояснити що завгодно чим завгодно.
“Погані дороги — особливостями ландшафту та локальними зсувами ґрунтів, затримку з виплатами пенсій — „розривами“, корупцію — недосконалістю законодавства, інфляцію — літньою спекою чи дощами... Єдине, чого вона прояснить ніяк не в змозі, — чому самій владі живеться дедалі краще й краще, а людям — дедалі гірше й гірше. Чому по телевізору — все добре, а у холодильниках — не дуже... Чому є „144 реформи“, але — жодного результату”, — підсумувала вона.