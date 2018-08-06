Юлія Тимошенко знайшла національну ідею України

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні національна ідея України полягає у створенні таких умов, за яких українцям було б добре працювати у своїй рідній державі, за яких людям хотілося б жити тут, а не втікати до інших більш розвинених країн. Про це Юлія Тимошенко заявила на своїй особистій сторінці у Facebook, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.