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Юлия Тимошенко предложила новый формат переговоров - &quot;Будапешт плюс&quot;

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Возвращение в Украину мира, освобождения оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму обеспечат переговоры в новом формате - "Будапешт плюс". Такую инициативу объявила Юлия Тимошенко во время презентации "Новой стратегии мира и безопасности", которая состоялась во вторник в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу " Батькивщины ".

По словам лидера "Батькивщины", новый формат предполагает, что за стол переговоров должны сесть руководители стран-подписантов Будапештского меморандума, в частности США и Великобритании, а также лидеры Франции, Китая, Германии и Верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности.

"После президентских выборов я инициирую созыв международного саммита в формате" Будапешт плюс "для принятия новой стратегии мира и определения путей обеспечения гарантий Украины странами-подписантами меморандума. Мы включать активную и сильную дипломатию настоящего мира, а не продолжать беззубую дипломатию замороженных конфликтов ", - подытожила Юлия Тимошенко.

Она убеждена, что введение расширенного формата вместо "стагнирующих" Минских договоренностей позволит не только вернуть Украину свою "субъектность в переговорном процессе", но и откроет перспективы включения в международную повестку дня вопрос незаконной аннексии Крыма.

"Я хочу еще раз четко, ясно и понятно подчеркнуть: и Крым, и Донбасс - это Украина. И иначе никогда не будет! ", - заявила Юлия Тимошенко. Она раскритиковала президента Порошенко, который за почти пять лет войны не использовал возможности Будапештского меморандума для возвращения мира в Украину.

Лидер "Батькивщины" заявила о начале формирования так называемого военного кабинета. Его задачей будет развитие стратегии мира для Украины, созданием кабинета заниматься экс-депутат и бывший вице-премьер-министр правительства АР Крым Андрей Сенченко, а состав будет обнародован до президентских выборов.

Председатель партии раз подчеркнула, что не допустит никакой амнистии для боевиков и никакого особого статуса Донецкой и Луганской областей. Новая Конституция сохранит Украину унитарным, и станет частью пути к миру.

Юлия Тимошенко заверила, что новая власть проведет тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда и заставит Кремль возместить все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации. И эта цифра, по подсчетам лидера партии, может превысить 100 000 000 000 евро.

"Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, по их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", - отметила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, надежные гарантии безопасности Украины будет только получив членство в НАТО. Получить его Киев должен еще 22 года назад, в обмен на отказ от ядерного статуса.

Вместе с тем лучшей защитой от посягательств врагов должно стать собственная современная и мощная армия. Лидер "Батькивщины" подчеркнула необходимость проведения реформы Вооруженных сил Украины и создании сильного войска на контрактной основе. Также в условиях войны финансирования ВСУ и приоритетных разработок в области вооружения должна составлять не 2% ВВП, а по меньшей мере - 3% ВВП, - убеждена автор Новой стратегии мира и безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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