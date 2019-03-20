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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юлия Тимошенко и лидеры ИТ-отрасли заключили соглашение о сотрудничестве

Киев • УНН

 • 5570 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко и представители ведущих IT и бизнес-ассоциаций Украины, представители IT-компаний подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Это произошло на Форуме "Украина - цифровая страна" в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Юлия Тимошенко и лидеры ИТ-отрасли заключили соглашение о сотрудничестве

Со стороны ИТ-отрасли меморандум подписали руководители Союза украинских предпринимателей, Украинского совета бизнеса, Блокчейн ассоциации Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Ассоциации закупщиков Украины, Ассоциации национальных разработчиков программного обеспечения, Всеукраинской ассоциации информационной безопасности и информационных технологий и IT-Альянса Образование Индустрия Наука .

Документ предусматривает сотрудничество по трем направлениям: по законодательному регулированию отрасли, по государственно-частного партнерства, а также по образовательной политики.

После подписания Меморандума Юлия Тимошенко заявила: "Если мы хотим видеть будущее Украины успешным и состоятельным, нужно решить одну проблему - перейти от сырьевой к инновационной экономике".

Ведь, как отмечает политик, рынок инноваций дает в разы большую прибыль, чем рынок нефти: для сравнения 1,7 трлн долл. годового дохода составляет рынок нефти, а 4,8 трлн долл. - рынок инноваций.

"Цифровая страна и новейшие технологии могут стать существенным элементом эффективного управления страной. И мы находимся в нескольких шагах от того, чтобы переходить к прямой демократии. Зато представительная демократия с развитием цифровых технологий будет иметь все меньше и меньше значения. Развитие интеллектуальных систем жизни человечества вскоре изменит все, включая управление страной и глобальным миром ", - считает Юлия Тимошенко.

По словам руководителя одесского стартапа kwambio Владимира Усова, для развития экономики и ИТ-отрасли крайне необходимы инвестиции, как отечественные, так и иностранные, иногда под государственные гарантии.

Кроме этого, государство должно обеспечить доступ к дешевым кредитам для развития стартапов, а отечественное законодательство должно быть адаптировано к международному. Только тогда у инновационных компаний с украинским «пропиской» появится возможность доступа к иностранным инвестициям.

"Современное образование - это самое главное, что должно сделать государство. Печально наблюдать за тем, что роль высшего образования исчезает, потому что современные знания молодежь, которая разбирается в трендах, получает за компьютером или из книг, а обучение происходит на устаревшей базе. Образование в Украине должна быть европейской, адаптированной к современным потребностям ", - заявил Владимир Усов.

Генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий и основатель ОО "Википедия Украины" Юрий Пероганич убежден, что наш высокий потенциал в ИТ-сфере демонстрирует способность Украинский создавать интеллектуальный продукт. Даже пример Википедии показывает значительный прогресс - ее украинская версия является двенадцатой по величине в мире и шестнадцатым по количеству статей.

«ИТ - это не только программисты и программное обеспечение. ИТ невозможно без коммуникационной инфраструктуры - сети операторов, дата-центров, гаджетов, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами цифрового общества. ИТ-отрасль не может развиваться без создания равных и конкурентных условий для импорта и экспорта товаров и услуг ", - подчеркнул Пероганич.

Меморандум предусматривает также создание единой общенациональной инновационной платформы, в рамках которой государство, бизнес и общественные организации объединятся в вопросах развития цифровой страны, а это должно обеспечить осуществление реформ в IT-отрасли в Украине.

Как отметила Юлия Тимошенко, такая платформа может быть создана между первым и вторым туром президентских выборов, чтобы наработать первые шаги реформирования отрасли.

"Намечены сегодня вместе с лучшими IT-специалистами страны план развития отрасли новый президент начнет воплощать в жизнь сразу после инаугурации", - подытожила Юлия Тимошенко.

В общем, цель меморандума - это создание привлекательного бизнес-климата для развития IT-отрасли, в частности, условий труда для IT-специалистов и принятия мер по возвращению в Украину IT-кадров, которые уехали работать за границу, налаживание сотрудничества между IT-бизнесом и властью , привлечение внешних инвестиций в Украину, обеспечения прозрачной конкурентной среды на IT-рынке, безопасности предпринимательской деятельности, защиты прав собственности, создание конкурентоспособной инновационной экономики и продолжение курса, направленного на европейскую инте грацию.

Подписанты меморандума договорились сотрудничать путем подготовки проектов законов, подготовки и сопровождения согласованных предложений органам власти, информационного обмена по деятельности и организации и проведения совместных мероприятий для обсуждения и популяризации этих целей.

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