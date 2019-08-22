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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127088 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126026 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127958 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130114 просмотра

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YouTube приравнял битвы роботов к "жестокому обращению с животными"

YouTube приравнял битвы роботов к "жестокому обращению с животными"

Киев  •  УНН

 • 14255 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Видео-сервис YouTube заблокировал несколько роликов с битвами роботов из-за "жестокого обращения с животными". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что позднее все ролики, удаленные с нескольких каналов сервиса, были восстановлены, а блокировка произошла из-за сбоя в алгоритме, настроенного удалять видеозаписи жестокого обращения с животными, написал "Ридус".

Представитель YouTube пояснил, что подобные недоразумения возникают из огромного количества роликов, и сотрудники компании не всегда могут оперативно справляться с таким объемом работы. Вместе с тем, подчеркнул он, такие ошибки всегда по возможности быстро исправляются. Кроме этого, пользователи могут обжаловать решения администраторов, рассказал подробности телеканал "360".

Напомним, в машинах Tesla можно будет смотреть видео с YouTube и Netflix.

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