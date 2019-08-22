YouTube приравнял битвы роботов к "жестокому обращению с животными"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Видео-сервис YouTube заблокировал несколько роликов с битвами роботов из-за "жестокого обращения с животными". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Отмечается, что позднее все ролики, удаленные с нескольких каналов сервиса, были восстановлены, а блокировка произошла из-за сбоя в алгоритме, настроенного удалять видеозаписи жестокого обращения с животными, написал "Ридус".
Представитель YouTube пояснил, что подобные недоразумения возникают из огромного количества роликов, и сотрудники компании не всегда могут оперативно справляться с таким объемом работы. Вместе с тем, подчеркнул он, такие ошибки всегда по возможности быстро исправляются. Кроме этого, пользователи могут обжаловать решения администраторов, рассказал подробности телеканал "360".
Напомним, в машинах Tesla можно будет смотреть видео с YouTube и Netflix.