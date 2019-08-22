YouTube прирівняв битви роботів до "жорстокого поводження з тваринами"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відео-сервіс YouTube заблокував кілька роликів з битвами роботів через "жорстоке поводження з тваринами". Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Відзначається, що пізніше все ролики, видалені з декількох каналів сервісу, були відновлені, а блокування сталася через збій в алгоритмі, налаштованого видаляти відеозапису жорстокого поводження з тваринами, написав "Рідус".
Представник YouTube пояснив, що подібні непорозуміння виникають з величезною кількістю роликів, і співробітники компанії не завжди можуть оперативно справлятися з таким об'ємом роботи. Разом з тим, підкреслив він, такі помилки завжди по можливості швидко виправляються. Крім цього, користувачі можуть оскаржити рішення адміністраторів, розповів подробиці телеканал "360".
Нагадаємо, в машинах Tesla можна буде дивитися відео з YouTube і Netflix.