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YouTube прирівняв битви роботів до "жорстокого поводження з тваринами"

YouTube прирівняв битви роботів до "жорстокого поводження з тваринами"

Київ • УНН

 • 14256 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відео-сервіс YouTube заблокував кілька роликів з битвами роботів через "жорстоке поводження з тваринами". Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Відзначається, що пізніше все ролики, видалені з декількох каналів сервісу, були відновлені, а блокування сталася через збій в алгоритмі, налаштованого видаляти відеозапису жорстокого поводження з тваринами, написав "Рідус".

Представник YouTube пояснив, що подібні непорозуміння виникають з величезною кількістю роликів, і співробітники компанії не завжди можуть оперативно справлятися з таким об'ємом роботи. Разом з тим, підкреслив він, такі помилки завжди по можливості швидко виправляються. Крім цього, користувачі можуть оскаржити рішення адміністраторів, розповів подробиці телеканал "360".

Нагадаємо, в машинах Tesla можна буде дивитися відео з YouTube і Netflix.

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