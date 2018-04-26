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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еда обходится британцам в четыре раза дороже, чем украинцам

Киев • УНН

 • 8141 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В 2017 году потребительские расходы жителей Великобритании на еду составили 91,7 млрд фунтов стерлингов (порядка 127 млрд долл США). Об этом сообщает Евростат, передает УНН.

Еда обходится британцам в четыре раза дороже, чем украинцам

По сравнению с 2016 годом, британцы значительно увеличили эти расходы – на 7,2 млрд фунтов стерлингов (10 млрд долл. США).

В то же время, по данным Государственной службы статистики, украинцы в прошлом году потратили на еду 809 млрд грн. Это почти на 200 млрд больше, чем в 2016 году.

Статистические данные стран свидетельствуют о существенной разнице в расходах украинцев и британцев на еду. Некоторые продукты питания обходятся жителям Великобритании в разы дороже, чем украинцам, что подтверждает аналитический портал numbeo.

В частности, в Великобритании килограмм риса стоит 1,3 фунта стерлингов (47 грн), в Украине – 24 грн.

Килограмм картошки обойдется британцу в 1,2 фунта стерлингов (42 грн), украинцу – в 7 грн.

При этом достаточно существенная разница в стоимости мяса в Украине и Великобритании. За килограмм куриной грудки британцу придется заплатить 5,3 фунта стерлингов (211 грн), украинцу - в 3 раза дешевле, 77 грн.

Стоимость говядины в Великобритании почти в 3 раза выше, чем в Украине. Килограмм данного вида мяса обойдется британцу в 5,8 фунта стерлингов (277 грн), украинцу - в 111 грн.

Украинские Национальные Новости

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