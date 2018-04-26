Їжа обходиться британцям в чотири рази дорожче, ніж українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У 2017 році споживчі витрати жителів Великої Британії на їжу становили 91,7 млрд фунтів стерлінгів (близько 127 млрд дол США). Про це повідомляє Євростат, передає УНН.
Порівняно з 2016 роком, британці значно збільшили ці витрати - на 7,2 млрд фунтів стерлінгів (10 млрд дол. США).
У той же час, за даними Державної служби статистики, українці в минулому році витратили на їжу 809 млрд грн. Це майже на 200 млрд більше, ніж в 2016 році.
Статистичні дані країн свідчать про істотну різницю у витратах українців і британців на їжу. Деякі продукти харчування обходяться жителям Великобританії в рази дорожче, ніж українцям, що підтверджує аналітичний портал numbeo.
Зокрема, у Великій Британії кілограм рису коштує 1,3 фунта стерлінгів (47 грн), в Україні - 24 грн.
Кілограм картоплі обійдеться британцеві в 1,2 фунта стерлінгів (42 грн), українцю - в 7 грн.
При цьому досить істотна різниця у вартості м'яса в Україні та Великобританії. За кілограм курячої грудки британцеві доведеться заплатити 5,3 фунта стерлінгів (211 грн), українцю - в 3 рази дешевше, 77 грн.
Вартість яловичини у Великій Британії майже в 3 рази вище, ніж в Україні. Кілограм цього виду м'яса обійдеться британцеві в 5,8 фунта стерлінгів (277 грн), українцю - у 111 грн.