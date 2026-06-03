Евросоюз рискует потерять более миллиона рабочих мест из-за глобального давления - СМИ

Европейский Союз рискует потерять более 1 миллиона рабочих мест в этом году из-за экономических последствий войны с Ираном и роста глобальной конкуренции, предупредил исполнительный орган блока. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно анализу Европейской комиссии, которым поделились с Bloomberg, около 560 000 рабочих мест может быть сокращено в этом году из-за затрат на энергоносители, в то время как около 600 000 рабочих мест находятся под угрозой в автомобильной промышленности.

Секторами, наиболее пострадавшими от скачка цен на энергоносители, вероятно, станут строительство, металлургия, химическая промышленность и транспорт.

Эти цифры являются яркой иллюстрацией растущих экономических проблем ЕС. Пока лидеры пытаются ускорить планы по повышению конкурентоспособности континента, блок все равно все больше отстает от США и Китая - подчеркивает издание.

Европейские фирмы годами переплачивали за энергоносители после того, как блок сократил свою зависимость от российской нефти и газа после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Ситуация только ухудшилась в этом году после того, как Иран закрыл Ормузский пролив — жизненно важный маршрут для мировых поставок топлива.

Кроме этого, европейские компании пытаются конкурировать с американскими и китайскими соперниками в сфере цифровых и экологически чистых технологий, таких как электромобили, солнечные панели и искусственный интеллект. ЕС работает над различными инициативами, чтобы попытаться защитить свою местную промышленность от такого давления.

В комиссии заявили, что под угрозой находятся около 85 000 рабочих мест, связанных с производством аккумуляторов, которые являются ключевым компонентом для электромобилей. Кроме того, может пострадать почти 60 000 рабочих мест, связанных с производством солнечных панелей.

Комиссия не сразу ответила на запрос о комментарии.

Расходы ЕС на топливо выросли на 22 млрд евро из-за войны с Ираном

Ранее издание Politico сообщило об оценках потери рабочих мест.

Исполнительная власть ЕС обнародует свои оценки того, как правительства выполняют свои обязательства по сокращению дефицита. Она также даст рекомендации относительно того, как странам следует улучшить свои экономики и рынки труда.

Ожидается, что комиссия подчеркнет важность национальных стратегий борьбы с бедностью, поскольку примерно каждый пятый работник на низкооплачиваемых работах занят в секторах с ограниченным ростом производительности.

ЕС обсуждает заморозку нефтяных ограничений для россии на фоне войны с Ираном