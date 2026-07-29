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Европейская федерация гимнастики разрешила российскую символику на турнирах

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

European Gymnastics разрешила использование российской символики на соревнованиях. Исключения возможны, если местные власти запрещают такую символику.

Европейская федерация гимнастики разрешила российскую символику на турнирах

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) приняла решение вернуть флаг и гимн РФ на соревнованиях под своей эгидой. В то же время возможны отдельные исключения для турниров, где местные власти запрещают использование российской символики. Об этом сообщила Федерация гимнастики России, пишет УНН.

Детали

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) 28 июля на внеочередной генеральной ассамблее организации приняла решение о возвращении флага и гимна России.

Новые правила будут действовать на всех соревнованиях под эгидой European Gymnastics. Исключения возможны для турниров, право на проведение которых было предоставлено ранее, если местные власти запрещают использовать российскую символику.

Напомним

В мае 2026 года Международная федерация гимнастики сняла санкции с россиян и белорусов. Спортсмены будут выступать на соревнованиях с национальной символикой и гимном.

Ольга Розгон

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