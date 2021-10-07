Европарламент призывает ЕС принять новые санкции против властей Беларуси

Детали
Европарламент продолжает осуждать репрессии, пытки и жестокое обращение с мирным народом Беларуси, подавление средств массовой информации и Интернета, а также избиения, аресты и запугивания журналистов, блоггеров и других независимых голосов в Беларуси.
Депутаты предлагают объявить должностных лиц Белорусского комитета государственной безопасности (КГБ) на земле Европейского Союза персонами нон-грата.
В Европарламенте считают, что нужно провести расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против своих граждан, включая убийство Романа Бондаренко. Депутаты призвали ЕС применять «принцип универсальной юрисдикции" и готовить судебные дела против белорусских чиновников, включая Лукашенко.
Они призывают ЕС упростить процедуры получения виз и места проживания для тех, кто убегает из Беларуси по политическим причинам, или для тех, кто нуждается в медицинском лечении результате насилия, совершенного против них, и предложить им и их семьям необходимую поддержку и помощь.
Дополнение
Также члены Европарамленту подчеркивают огромную важность создания народных посольств Беларуси во всем мире и призывает Комиссию и государства-члены оказывать дальнейшую поддержку для защиты прав и интересов белорусских граждан за рубежом и интересов демократической Беларуси, например, путем изучения способов финансирования народные посольства Беларуси.
Депутаты Европарламента отметили, что ранее введенные экономические санкции оказали только частичный эффект на режим Александра Лукашенко.
Напомним
Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Башелет заявила , что ее тревожат сообщения о "массовых и систематических пыток" протестующих в Беларуси.
Дополнительно
23 мая редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.
На инцидент мгновенно отреагировали европейские страны. Последствиями для Беларуси стали санкции и запрет на полеты в воздушном пространстве республики. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.