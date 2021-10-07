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Європарламент закликає ЄС ввести нові санкції проти влади Білорусі

Європарламент закликає ЄС ввести нові санкції проти влади Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щодо подій в Білорусі і закликають ухвалити п’ятий пакет санкцій проти влади Білорусі. Про це йдеться на сайті Європарламенту, пише УНН.

Деталі

Європарламент продовжує засуджувати репресії, катування та жорстоке поводження з мирним народом Білорусі, придушення засобів масової інформації та Інтернету, а також побиття, арешти та залякування журналістів, блогерів та інших незалежних голосів у Білорусі.

Депутати пропонують оголосити посадових осіб Білоруського комітету державної безпеки (КДБ) на землі Європейського Союзу персонами нон-грата.

У Європарламенті вважають, що потрібно провести розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти своїх громадян, включаючи вбивство Романа Бондаренка. Депутати закликали ЄС застосовувати “принцип універсальної юрисдикції” і готувати судові справи проти білоруських чиновників, включаючи Лукашенка.

Вони закликають ЄС спростити процедури отримання віз та місця проживання для тих, хто втікає з Білорусі з політичних причин, або для тих, хто потребує медичного лікування внаслідок насильства, скоєного проти них, та запропонувати їм та їх сім’ям необхідну підтримку та допомогу.

Доповнення

Також члени Європарамленту підкреслюють величезну важливість створення народних посольств Білорусі у всьому світі та закликає Комісію та держави-члени надавати подальшу підтримку для захисту прав та інтересів білоруських громадян за кордоном та інтересів демократичної Білорусі, наприклад, шляхом вивчення способів фінансування народні посольства Білорусі.

Депутати Європарламенту зазначили, що раніше запроваджені економічні санкції надали тільки частковий ефект на режим Олександра Лукашенка.

Нагадаємо

Верховний Комісар ООН з прав людини Мішель Башелет заявила, що її тривожать повідомлення про “масові та систематичні катування” протестувальників у Білорусі.

Додатково

23 травня редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич був затриманий білоруськими правоохоронними органами після екстреної посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега.

На інцидент миттєво відреагували європейські країни. Наслідками для Білорусі стали санкції і заборона на польоти в повітряному просторі республіки. Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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