Еврокомиссия сожалеет об отставке посла Великобритании в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Еврокомиссия сожалеет об отставке посла Великобритании в Европейском союзе Айвана Роджерса. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Наташа Берто, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы сожалеем об отставке очень профессионального и знающего дипломата, который защищал интересы своего правительства", - сказала Н.Берто.
Как сообщал УНН, британский посол в Европейском союзе Иван Роджерс ушел в отставку . Причины отставки пока не сообщаются.