Єврокомісія шкодує про відставку посла Великої Британії в ЄС

"Ми шкодуємо про відставку дуже професійного і знає дипломата, який захищав інтереси свого уряду", - сказала Н.Берто.

Як повідомляв УНН, британський посол в Європейському союзі Іван Роджерс пішов у відставку. Причини відставки наразі не повідомляються.