Єврокомісія шкодує про відставку посла Великої Британії в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Єврокомісія шкодує про відставку посла Великої Британії в Європейському союзі Айвана Роджерса. Про це заявила в середу на прес-конференції в Брюсселі представник ЄК Наташа Берто, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми шкодуємо про відставку дуже професійного і знає дипломата, який захищав інтереси свого уряду", - сказала Н.Берто.
Як повідомляв УНН, британський посол в Європейському союзі Іван Роджерс пішов у відставку. Причини відставки наразі не повідомляються.