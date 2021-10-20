"Евровидение 2022": огласили список стран-участников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" примет участие 41 страна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт конкурса.
Детали
В этом году на конкурс вернулась Черногория, которая два года подряд не участвовала из-за финансовых трудностей.
Также на "Евровидении 2022" будет выступать представитель из Армении. В прошлом году страна отказалась от участия из-за военных действий в Нагорном Карабахе.
"Мы так взволнованы тем, что у нас опять более 40 участников, которые будут бороться за легендарный трофей "Евровидения" в Турине в мае следующего года. Команда усердно работает над подготовкой к встрече всех делегаций в новом городе-организаторе и гарантирует, что песенный конкурс Евровидение обеспечит грандиозное зрелище, на которое рассчитывает почти 200 млн зрителей", — отметил руководитель конкурса Мартин Остердаль.
Итак, в "Евровидении 2022" примут участие такие страны: Албания, Армения, Азербайджан, Бельгия, Кипр, Чехия, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словения, Швейцария, Украина, Австралия, Австрия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Грузия, Германия, Ирландия, Израиль, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сан-Марино, Испания, Швеция и Великобритания.
Напомним
Победителем международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который состоялся в Роттердаме, стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A с песней "Шум" заняла 5 место.
8 октября сообщили, что конкурс "Евровидение" в 2022 году проведут в Турине.