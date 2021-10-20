"Євробачення 2022": оголосили список країн-учасниць

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Цього року на конкурс повернулася Чорногорія, яка два роки поспіль не брала участь через фінансові труднощі.

Також на "Євробаченні 2022" виступатиме представник із Вірменії. Минулого року країна відмовилася від участі через воєнні дії в Нагірному Карабасі.

"Ми так схвильовані тим, що у нас знову понад 40 учасників, які змагатимуться за легендарний трофей "Євробачення" в Турині у травні наступного року. Команда старанно працює над підготовкою до зустрічі всіх делегацій в новому місті-організаторі й гарантує, що пісенний конкурс Євробачення забезпечить грандіозне видовище, на яке розраховує майже 200 млн глядачів", — зазначив керівник конкурсу Мартін Естердаль.

Отже, у "Євробаченні 2022" братимуть участь такі країни: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Кіпр, Чехія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словенія, Швейцарія, Україна, Австралія, Австрія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Грузія, Німеччина, Ірландія, Ізраїль, Литва, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Росія, Сан-Марино, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Нагадаємо

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2021”, який відбувся у Роттердамі, став італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A з піснею “Шум” посів 5 місце.

8 жовтня повідомили, що конкурс “Євробачення” 2022 року проведуть у Турині.