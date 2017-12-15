Евро в обменниках перевалило за 33 гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В обменниках столицы евро продается по курсу 33,049 гривны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ресурса Курс Денег.
Евро: покупка - 32,66 грн (рост составляет 11 копеек), продажа - 33,049 (+11 копеек) грн.
Коммерческий курс евро держится на уровне 32,87 грн.
Курс доллара в обменниках установлен на уровне 27,75 (+13 копеек), а продажа - 28,03 (+12 копеек).
Как сообщал УНН, 15 декабря официальный курс гривны установлен на уровне 27,41 грн/долларов.