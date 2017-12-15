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Євро в обмінниках перевалило за 33 гривні

Євро в обмінниках перевалило за 33 гривні

Київ • УНН

 • 12545 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В обмінниках столиці євро продається за курсом 33,049 гривні. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ресурсу Курс Денег.

Євро: купівля – 32,66 грн (зростання становить 11 копійок), продаж – 33,049 (+11 копійок) грн.

Комерційний курс євро тримається на рівні 32,87 грн.

Курс купівлі долара в обмінниках встановлений на рівні 27,75 (+13 копійок), а продажу – 28,03 (+12 копійок).

Як повідомляв УНН, 15 грудня офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,41 грн/доларів.

Українські Національні Новини

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