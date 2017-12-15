Євро в обмінниках перевалило за 33 гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В обмінниках столиці євро продається за курсом 33,049 гривні. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ресурсу Курс Денег.
Євро: купівля – 32,66 грн (зростання становить 11 копійок), продаж – 33,049 (+11 копійок) грн.
Комерційний курс євро тримається на рівні 32,87 грн.
Курс купівлі долара в обмінниках встановлений на рівні 27,75 (+13 копійок), а продажу – 28,03 (+12 копійок).
Як повідомляв УНН, 15 грудня офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,41 грн/доларів.