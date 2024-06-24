Форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга был госпитализирован после столкновения в матче против Шотландии на групповом этапе Евро-2024 по футболу, и его, скорее всего, будут оперировать, сообщили 23 июня в Венгерской футбольной федерации, пишет УНН.

Детали

"Во время столкновения во время матча у Барнабаша Варги было сломано несколько костей на лице, а также он получил сотрясение мозга. Форвард клуба "Ференцварош", скорее всего, перенесет операцию", - говорится в сообщении Федерации в X.

Отмечается, что футболиста отправили на ночь в больницу в Штутгарте.

Тренер сборной Марко Росси в послематчевой пресс-конференции также упомянул о травме Барнабаша Варги.

"К счастью, сейчас у него все в порядке, и это самое главное, но он сломал скулу в одном месте, поэтому не сможет помочь команде на этом чемпионате Европы, если мы выйдем в 1/8 финала", - сказал Росси, заявление которого привели в федерации.

Дополнение

Сборная Венгрии выиграла свой групповой матч против шотландцев и с тремя очками заняла третье место в четверке группы.