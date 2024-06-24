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Євро-2024: угорський нападник Варга зламав вилицю через зіткнення у матчі проти Шотландії

Київ • УНН

 • 15622 перегляди

Нападник збірної Угорщини Барнабаш Варга отримав перелом на обличчі і струс мозку в результаті зіткнення під час матчу групового етапу Євро-2024 проти Шотландії, йому потрібна була госпіталізація і, ймовірно, операція.

Євро-2024: угорський нападник Варга зламав вилицю через зіткнення у матчі проти Шотландії

Форвард збірної Угорщини Барнабаш Варга був госпіталізований після зіткнення у матчі проти Шотландії на груповому етапі Євро-2024 з футболу, і його, швидше за все, оперуватимуть, повідомили 23 червня в Угорській футбольній федерації, пише УНН.

Деталі

"Під час зіткнення під час матчу у Барнабаша Варги було зламано кілька кісток на обличчі, а також він отримав струс мозку. Форвард клубу "Ференцварош", швидше за все, перенесе операцію", - ідеться у повідомленні федерації у X.

Зазначається, що футболіста відправили на ніч до лікарні в Штутгарті. 

Тренер збірної Марко Россі у післяматчевій пресконференції також згадав про травму Барнабаша Варги.

"На щастя, зараз у нього все гаразд, і це найголовніше, але він зламав вилицю в одному місці, тому не зможе допомогти команді на цьому чемпіонаті Європи, якщо ми вийдемо в 1/8 фіналу", - сказав Россі, заяву якого навели у федерації.

Доповнення

Збірна Угорщини виграла свій груповий матч проти шотландців і з трьома очками посіла третє місце в четвірці групи. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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