Євро-2024: угорський нападник Варга зламав вилицю через зіткнення у матчі проти Шотландії
Київ • УНН
Нападник збірної Угорщини Барнабаш Варга отримав перелом на обличчі і струс мозку в результаті зіткнення під час матчу групового етапу Євро-2024 проти Шотландії, йому потрібна була госпіталізація і, ймовірно, операція.
Форвард збірної Угорщини Барнабаш Варга був госпіталізований після зіткнення у матчі проти Шотландії на груповому етапі Євро-2024 з футболу, і його, швидше за все, оперуватимуть, повідомили 23 червня в Угорській футбольній федерації, пише УНН.
Деталі
"Під час зіткнення під час матчу у Барнабаша Варги було зламано кілька кісток на обличчі, а також він отримав струс мозку. Форвард клубу "Ференцварош", швидше за все, перенесе операцію", - ідеться у повідомленні федерації у X.
Зазначається, що футболіста відправили на ніч до лікарні в Штутгарті.
Тренер збірної Марко Россі у післяматчевій пресконференції також згадав про травму Барнабаша Варги.
"На щастя, зараз у нього все гаразд, і це найголовніше, але він зламав вилицю в одному місці, тому не зможе допомогти команді на цьому чемпіонаті Європи, якщо ми вийдемо в 1/8 фіналу", - сказав Россі, заяву якого навели у федерації.
Доповнення
Збірна Угорщини виграла свій груповий матч проти шотландців і з трьома очками посіла третє місце в четвірці групи.