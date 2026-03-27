$43.870.0550.850.04
Евгений Кот признался в панических атаках и алкогольной зависимости

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Хореограф рассказал о депрессии и злоупотреблении алкоголем перед шоу Танцы со звездами. Преодолеть кризис артисту помогла работа с профессиональным психологом.

Украинский хореограф Евгений Кот поделился личными подробностями непростого периода своей жизни, когда столкнулся с паническими атаками и проблемами с алкоголем. Артист рассказал, что серьезные психологические трудности возникли накануне его участия в популярном телешоу "Танцы со звездами", где его партнершей была актриса Ксения Мишина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Кота, которое он дал ютуб-проекту "Кейс".

Детали

Как говорит танцовщик, сильное внутреннее давление существенно повлияло на его эмоциональное состояние и даже заставило задуматься над отказом от участия в проекте. Кот отметил, что пытался справиться с тревожностью с помощью медикаментов, однако желаемого результата это не принесло.

Перед "Танцами" с Мишиной я даже думал не заходить в сезон. Потому что у меня начались жесткие панические атаки. Меня посадили на транквилизаторы и антидепрессанты. Это нифига не дало. Это на момент, когда ты пьешь, тебе дает результат. Как только сходишь - задница в три раза хуже. Я закончил курс и я начал бухать. Я месяц пил. Я вообще с алкоголем не дружу. Вечером бутылочку или две вина перед сном. И я уже потом не мог покинуть дом - у меня были панические атаки. Я нашел психолога и у нас был мэтч. Я сразу почувствовал с ней эффект

- рассказал хореограф.

В конце концов, по словам артиста, именно работа с психологом помогла постепенно стабилизировать состояние и восстановить внутреннее равновесие. После этого он смог вернуться к активной профессиональной жизни и изменить подход к собственному здоровью.

Сейчас Евгений Кот старается придерживаться более гармоничного образа жизни, уделяет внимание физической активности и чаще проводит время с близкими. Танцовщик говорит, что сегодня чувствует себя значительно увереннее и имеет больше ресурсов для творчества.

Напомним

Известный украинский хореограф, победитель проекта "Танцы со звездами" Евгений Кот поразил подписчиков серией архивных фотографий с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой. Танцовщик опубликовал их совместные кадры со свадьбы.

